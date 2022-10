Preço mediano das casas continua a escalar e cresce 17% no primeiro trimestre

O preço mediano da habitação em Portugal registou uma nova subida no primeiro trimestre de 2022, crescendo 17,2% para os 1454 euros por metro quadrado, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE)

Depois de ter aumentado 14,1% nos últimos três meses de 2021, o preço do metro quadrado subiu ainda mais rápido nos primeiros três meses deste ano, numa altura em que o mercado imobiliário lida com uma procura abundante aliada a uma oferta cada vez mais escassa, agravada pelo encarecimento de materiais e falta de mão-de-obra na construção.

De acordo com o destaque divulgado esta quinta-feira, 14 de julho, pelo INE, as duas regiões com preços medianos da habitação mais elevados foram o Algarve, com 2237 euros por metro quadrado, e a Área Metropolitana de Lisboa, com 1986 euros por metro quadrado.

Entre o último trimestre de 2021 e o primeiro de 2022, "a taxa de variação homóloga dos preços aumentou em nove dos 11 municípios com mais de 100 mil habitantes da Área Metropolitana de Lisboa". A aceleração foi superior à verificada a nível nacional, de 3,1 pontos percentuais (p.p.), nos concelhos de Sintra (+7,9 p.p.), Setúbal (+6,5 p.p.) e Almada (+3,3 p.p.).

De notar que em Lisboa e em Cascais "a aceleração foi menos expressiva", sublinha o INE, com variações positivas de 2,3 p.p. e 2,0 p.p., respetivamente. "Em Loures (-2,0 p.p.) e Oeiras (-1,7 p.p.) houve mesmo uma desaceleração dos preços", acrescenta.

Já na Área Metropolitana do Porto, "os municípios de Santa Maria de Feira (+13,8 p.p.), Vila Nova de Gaia (+6,8 p.p.), Gondomar (+5,3 p.p.) e, Porto (+3,7 p.p.) apresentaram também um aumento das taxas de variação homólogas superiores ao país. Nos outros dois municípios com mais de 100 mil habitantes – Matosinhos (- 9,8 p.p.) e Maia (- 2,4 p.p.) – verificou-se uma desaceleração", segundo o INE.