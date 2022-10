Prazos de pagamento mais longos, inflação e receio de nova crise preocupa empresas portuguesas 

"62% das empresas portuguesas aceitaram, nos últimos doze meses, prazos de pagamento mais longos do que consideram razoável" e cerca de metade admite não saber como incorporar o aumento dos preços no seu negócio. As conclusões constam de um inquérito da Intrum sobre o impacto dos atrasos de pagamento nas perspetivas de crescimento e desenvolvimento das empresas.



Segundo o European Payment Report 2022, um inquérito realizado junto de mais de 11 mil empresas em 29 países, 75% das empresas aceitou pagamentos mais dilatados no último ano. A média europeia é superior à nacional, onde 62% das entidades inquiridas (cerca de 206 de uma amostra de 333) estão a aceitar prazos de pagamentos "mais longos do que consideram aceitável" - também ao setor público.

Entre as conclusões, é também possível apurar que 41% das empresas, cerca de 136 da amostra, "perspetivam que, se houver outra crise nos próximos 1 ou 2 anos, será muito complexo gerir a tesouraria e os lucros como antes da pandemia". Por seu turno, mais de metade das 333 empresas inquiridas (53%) diz "não possuir a experiência interna necessária para gerir com sucesso o impacto da inflação nos seus negócios".

Um cenário pouco animador tendo em conta que segundo o estudo "a crise na Ucrânia está a ter menos impacto em Portugal do que em outros países europeus", muito embora haja "preocupações com o aumento do custo de vida no país".

O estudo revela ainda que a subida da inflação está "a deixar marcas", nomeadamente "restringindo a capacidade de expandir os negócios e aproveitar novas oportunidades". Uma opinião expressa por mais de 53% das empresas inquiridas em Portugal, e uma percentagem que está "em linha com a média europeia (51%)".

O diretor-geral da Intrum, Luís Salvaterra, sublinha no comunicado enviado às redações que, para combater esta situação "crónica e estrutural" que se pode agravar em períodos de conjuntura adversos, é importante "garantir os mecanismos existentes". Ou seja, "receber dos clientes e pagar aos fornecedores nos prazos deve fazer parte do Código de Ética das empresas e cresce o número de empresas, que exigem que esta informação seja divulgada como condição para estabelecerem relações comerciais".



Pandemia ainda limita negócios



No estudo pode ainda ler-se que a pandemia "deixou marcas". "46% das empresas portuguesas revelam que "levará mais um ano, pelo menos, até que a pandemia deixe de ter impacto nos negócios". Uma percentagem muita acima do que respondeu a média dos 29 países europeus, que ascende a 35% das cerca de 11 mil empresas inquiridas.



O estudo revela também que "64% das empresas portuguesas afirmam estar mais preocupadas do que nunca com a capacidade dos seus clientes pagarem nos prazos, valor em linha com a média europeia, que regista os 62%".



Mas as preocupações não ficam por aqui. Mais de dois anos depois do início da pandemia, a Covid-19 continua a ter impacto na vida das empresas. "Para 58% dos gestores portugueses, a sua principal prioridade é fomentar o crescimento dos seus negócios ao longo de 2022".

O relatório baseia-se num inquérito realizado em 29 países europeus, entre 17 de janeiro e 15 de abril de 2022. Um total de 11.007 pequenas, médias e grandes empresas de 15 sectores industriais participaram na investigação. Deste fizeram parte 333 empresas portuguesas.