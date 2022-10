Lucros da JPMorgan caem 28% no segundo trimestre para 8,64 mil milhões de euros

O JPMorgan Chase, maior banco em ativos nos Estados Unidos, anunciou esta quinta-feira, 14 de julho, que teve um lucro de 8650 milhões de dólares (8638 milhões de euros) no segundo trimestre do ano, menos 28% do que no mesmo período de 2021.

Assim, no período em análise, o banco de ativos lucrou 2,76 dólares por ação, contra 3,78 dólares por ação no segundo trimestre de 2021, quando totalizou lucros de 11,95 mil milhões de dólares (11.944 milhões de euros, ao câmbio atual).

Segundo o líder do banco, Jamie Dimon, embora a economia dos Estados Unidos da América esteja a crescer e o mercado de trabalho e os gastos dos consumidores sejam sólidos, há vários fatores que “são muito suscetíveis de ter consequências negativas na economia global em algum momento”, incluindo na redução da confiança dos consumidores e nos esforços da Reserva Federal para controlar a inflação.

Por sua vez, as receitas do banco de investimento caíram cerca de 60%, depois de as empresas terem feito menos negócios, enquanto as receitas dos mercados cresceram 15% após fortes desempenhos das ações e das obrigações.

Na banca de consumo, as receitas foram de 3,1 mil milhões de dólares (3.098 milhões de euros), menos 45% do que no ano passado.

As ações dos bancos têm sido atingidas este ano, com os investidores a temerem que a Reserva Federal coloque a economia norte-americana em recessão para combater a inflação.

No segundo trimestre deste ano, as receitas totais do banco foram de 30,7 mil milhões de dólares, contra 30,5 mil milhões de dólares em igual período do ano passado.

Em 2021, a JPMorgan Chase teve lucros acumulados de 48.300 milhões de dólares, que podem ser atribuídos à recuperação económica global da pandemia da covid-19.