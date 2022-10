Lucro da Ericsson no primeiro semestre sobe 7%

O resultado líquido da Ericsson no primeiro semestre ascendeu a 7,6 mil milhões de coroas suecas, o equivalente a 716 milhões de euros ao câmbio atual, apresentando um crescimento de 7% em termos homólogos.

A empresa sueca de equipamentos de telecomunicações contabilizou no primeiro semestre vendas de 117,5 mil milhões de coroas suecas (cerca de 11 mil milhões de euros), mais 12% do que no período homólogo, informou a Ericsson esta quinta-feira.

Em termos orgânicos, ou seja, sem efeitos de aquisições e expurgadas de variações cambiais, as vendas do grupo cresceram 4% no semestre e 5% no segundo trimestre.

"O forte ambiente de negócios continuou no segundo trimestre. O desenvolvimento das redes 5G e os ganhos de quota de mercado resultaram num crescimento orgânico das vendas de 5% no segundo trimestre", comentou o presidente executivo (CEO) da Ericsson, Börje Ekholm.

O resultado operacional da empresa no primeiro semestre cresceu 9%, para 12,1 mil milhões de coroas suecas (1,14 mil milhões de euros).

"Ajustámos a estrutura do grupo para reforçar a execução da nossa estratégia, de forma a sermos um fornecedor líder nas infraestruturas móveis e a estabelecer um negócio empresarial focado", acrescentou o CEO da Ericsson no comunicado de resultados.

O gestor notou ainda que "os consumidores, as empresas e a sociedades serão digitalizados pelo 5G de uma forma nunca vista", o que permitirá à Ericsson aproveitar essas oportunidades para crescer mais.