João Galamba sobre o hidrogénio: "Muitas vezes tem que entrar assim, a martelo"

O secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba, reafirmou esta quinta-feira no Parlamento a sua convicção na concretização dos investimentos no hidrogénio verde em Portugal. "Quem pôs o hidrogénio na agenda foi o Governo. E muitas vezes tem que entrar assim: a martelo", declarou Galamba aos deputados.

Ouvido no Parlamento no âmbito da discussão dos planos de investimento nas redes de transporte de eletricidade e de gás natural, o secretário de Estado do Ambiente e da Energia foi categórico sobre o potencial do hidrogénio. "Disse-o há dois anos e reafirmo-o. Não tenho dúvidas nenhumas de que o hidrogénio e os seus derivados serão o maior projeto industrial em Portugal desde o 25 de Abril", afirmou.

Durante a audição o governante reconheceu que "há dois anos não havia muito interesse" por parte das empresas. "A diferença, nos últimos dois anos, é que entretanto a procura apareceu", sublinhou João Galamba, notando que o disparo dos preços do gás natural e das licenças de emissão de dióxido de carbono tornaram mais urgente a adoção de soluções de descarbonização de várias indústrias.

João Galamba ilustrou-o contando um caso de uma empresa, que não identificou, que há dois anos estava a olhar para um conjunto de investimentos nesta área, e disso deu conta ao Governo. "Dantes eram curiosidades, agora são necessidades", contou o secretário de Estado, citando o empresário que voltou a contactar recentemente o Executivo.

Numa outra audição parlamentar, também esta quinta-feira, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, já tinha avançado aos deputados alguns números sobre a procura que existe em Portugal por projetos de hidrogénio verde.

"Temos cerca de 70 projetos de hidrogénio verde, que, se forem todos realizados, representarão investimentos de 8 mil milhões de euros", afirmou o ministro do Ambiente.

"Gostaríamos de iniciar ainda neste mandato a exportação de hidrogénio verde", acrescentou Duarte Cordeiro.

Recentemente, o diretor-geral de Energia e Geologia, João Bernardo, indicou que na entidade que lidera já estão registados 30 potenciais produtores de hidrogénio.