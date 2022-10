Há mexidas no sector do recrutamento. Ray Human Capital anuncia fusão com a portuguesa BBDM

A multinacional de recrutamento de executivos e consultoria de liderança Odgers Berndtson anunciou esta quinta-feira a fusão da empresa de recrutamento e seleção que detém em Portugal, a Ray Human Capital, com a tecnológica BBDM, cuja intervenção se foca na consultoria de recursos humanos.

A fusão acontece no ano em que a Ray Human Capital assinala 30 anos de atuação no mercado nacional e visa "criar uma proposta de valor única e integrada no mercado português, em antecipação de mudanças iminentes no mercado", destaca Luís Sítima, diretor geral da Odgers Berndtson.

O valor desta operação de fusão não foi desvendado por nenhuma das partes. Sabe-se apenas que o objetivo é unir o poder da tecnologia à experiência do recrutamento para criar "um dos principais players do mercado no que se refere a Talent Acquisition, Assessment, HR Tech Consulting [aquisição de talento, seleção e consultoria de recursos humanos especializada em tecnologia]", lê-se na nota enviada às redações.

Os líderes da Odgers Berndson e da BBDM sinalizam que a decisão de fusão surge num momento em que é necessário dar respostas aos desafios de atração, retenção e desenvolvimento de talento no mercado, e em que se assiste à introdução crescente de tecnologia e análise de dados nos processos de gestão de recursos humanos.

"Esta fusão é resultado da necessidade que já hoje os nossos clientes sentem por soluções integradas de atração, retenção e desenvolvimento de talento, mas também da nossa antevisão de que o mercado vai enfrentar grandes mudanças nos próximos anos", realça Luís Sítima, acrescentando que não está em causa apenas o recurso à tecnologia nos processos de recrutamento, mas também "a complexidade e exigência que novas funções, nomeadamente as de base digital, irão ter no futuro, numa guerra por talento que será cada vez mais global”.

Já o sócio da BBDM, Bruno Braz, vinca que a operação de fusão anunciada esta quinta-feira "se traduz na oportunidade de criar uma oferta única e especializada" para os clientes de ambas as empresas.

"A crescente complexidade que os conhecimentos digitais e competências tecnológicas acrescentam às organizações tem hoje impacto não apenas na exigência sobre funções de índole técnica, mas de uma forma generalizada na exigência sobre todos as outras funções, onde se incluem gestores intermédios e de topo", realça.

Bruno Braz recorda também que a globalização, cada vez maior, do mercado de atração de talento representa um desafio acrescido para as empresas e para a sua competitividade. Sobretudo no que diz respeito ao recrutamento de funções com competências tecnológicas que escasseiam no mercado, dificultando a identificação, recrutamento e retenção de talento.

A Ray Human Capital e a BBDM passarão a atuar em Portugal sob a marca Ray-BBDM, com Bruno Braz na liderança da empresa.