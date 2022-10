Greenvolt amanhece a cair 3,68% na bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa estava esta quinta-feira, pelas 08.55, em baixa, a inverter a tendência da abertura, com as ações da Greenvolt a liderarem as perdas, a caírem 3,68% para 7,85 euros.

Cerca das 08:55 em Lisboa, o PSI recuava 0,78% para 5.817,58 pontos, com 12 'papéis' a descerem e três a subir de cotação.

Às ações do Greenvolt seguiam-se as da Semapa e da EDP Renováveis, que se desvalorizavam 1,15% para 13,30 euros e 1,06% para 24,18 euros.

As ações da REN, Galp e da EDP eram outras das que mais desciam, designadamente 1,06% para 2,80 euros, 0,92% para 9,72 euros e 0,65% para 4,59 euros.

As ações do BCP e as da EDP estavam a cair 0,59% para 0,14 euros e 0,56% para 4,60 euros.

As cotações das outras quatro ações que desciam registavam decréscimos entre 0,01% e 0,37%.

Em sentido contrário, as ações da Mota-Engil, Altri e Navigator eram as únicas que subiam de cotação, designadamente 0,50% para 1,21 euros, 0,16% para 6,10 euros e 0,16% para 3,83 euros.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em baixa porque as pressões inflacionistas estão a obrigar os bancos centrais a acelerar o ritmo das subidas das taxas de juro, aumentando assim o risco de recessão.

Na quarta-feira, Wall Street terminou em baixa, na sequência da divulgação da taxa de inflação homóloga nos EUA em junho, que acelerou para 9,1%, um novo máximo de 40 anos.

A inflação nos Estados Unidos manteve a tendência ascendente e em junho atingiu 9,1%, uma taxa não registada desde 1981 e alimentada, como vem sendo habitual nos últimos meses, pelo encarecimento da energia e dos alimentos.

Depois desta taxa de inflação em junho nos EUA é natural que a Reserva Federal dos EUA (Fed) intensifique o ritmo da subida das taxas de juro para tentar travar a procura e adaptá-la à oferta, referiram analistas da Renta 4, citados pela Efe.

Entretanto, no atual cenário de elevada incerteza, o euro continuava a cair face ao dólar para mínimos desde 2001 e depois de ter atingido a paridade face à moeda norte-americana.

No outro lado do Atlântico, Wall Street terminou em baixa na quarta-feira, com o Dow Jones a cair 0,67% para 30.772,79 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,15% para 11.247,58 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0012 dólares, um novo mínimo desde janeiro de 2002, contra 1,0082 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 99,04 dólares, contra 99,57 dólares na quarta-feira.