Governo estima em €55 milhões as poupanças geradas por limite de preços no mercado de eletricidade

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, estima que o mecanismo que Portugal e Espanha implementaram para limitar os preços grossistas da eletricidade, desligando-os das cotações internacionais do gás natural, já permitiu aos consumidores portugueses benefícios líquidos de 55 milhões de euros.

"O benefício líquido do mecanismo é positivo. Nos primeiros 23 dias de aplicação foi possível reduzir os preços em 18%, com uma poupança de 55 milhões de euros em termos líquidos", declarou Duarte Cordeiro no Parlamento, numa audição sobre a escalada dos preços da energia.

A 2 de julho o Ministério do Ambiente já tinha comunicado que nos primeiros 15 dias de aplicação do mecanismo (que arrancou a 15 de junho) este tinha permitido uma poupança de 14% face ao que as famílias pagariam se a medida não tivesse sido aplicada.

Na audição desta quinta-feira o ministro Duarte Cordeiro foi mais longe e contabilizou a poupança acumulada para os consumidores portugueses em 55 milhões de euros, face aos preços grossistas que existiriam, segundo os cálculos do Governo, se o mecanismo não tivesse sido implementado.

O governante disse ainda que nas primeiras duas semanas de aplicação do mecanismo os benefícios líquidos da medida para Portugal somaram 27 milhões de euros, enquanto em Espanha rondaram os 250 milhões de euros. Uma diferença que Duarte Cordeiro explica com o facto de Espanha ser um mercado cinco vezes maior e com o dobro de exposição dos consumidores a preços indexados.

O anúncio mereceu críticas do deputado Hugo Carvalho, do Partido Social Democrata (PSD), acusando o Governo de ir a reboque das estimativas feitas pelo Governo espanhol sobre as poupanças geradas por este mecanismo.

"Só falta o Governo tweettar em espanhol. Quem é que calculou o preço que andam a veicular no Twitter? Isso não pode ser calculado, só pode ser estimado", afirmou Hugo Carvalho.

A dúvida do deputado do PSD prende-se com o anúncio, por parte dos governos português e espanhol de poupanças face a preços grossistas que ocorreriam na ausência do mecanismo. Um cálculo complexo, dado que o mercado é livre e os preços grossistas variam todos os dias, e todas as horas, em função de vários fatores, desde a maior ou menor disponibilidade de diferentes produtores (como as renováveis ou a nuclear em Espanha, por exemplo) à variação da procura, passando pelos preços do gás.

Duarte Cordeiro assegurou que o Governo tem "a preocupação de tornar o benefício mais transparente" e assinalou que o Ministério partilha os seus cálculos com o regulador da energia. "Não há nada escondido", declarou o ministro do Ambiente.

"Nós sabemos quanto seria o preço [grossista] só deduzido do benefício, e acrescentando o custo do mecanismo", disse Duarte Cordeiro aos deputados.

No Parlamento, Duarte Cordeiro referiu ainda que "se o mecanismo não fosse favorável a Portugal não o tínhamos adotado".

Na quarta-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) estimou que o mecanismo, que irá vigorar até maio de 2023, beneficiará 44% dos consumidores portugueses de eletricidade.

Recorde-se que este mecanismo fixa um custo de referência artificial para o gás natural (40 euros por MWh), de forma a forçar as centrais de ciclo combinado a cobrar pela sua eletricidade preços inferiores aos que seriam praticados se refletissem o custo real do gás no mercado (que está atualmente a custar mais de 170 euros por MWh).

As centrais a gás serão depois ressarcidas da diferença entre o custo real do gás e o preço de referência, sendo essa compensação suportada pelos consumidores que beneficiem do mecanismo, e que são todos os que tenham preços de eletricidade indexados aos preços grossistas, mas também os clientes com preços fixos contratados após 26 de abril.

"O cálculo do custo do mecanismo é apurado diariamente", sublinhou Duarte Cordeiro.