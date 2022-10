Governo aprova aumento para técnicos superiores em início de carreira com efeitos retroativos

O Governo vai alargar aos técnicos superiores das carreiras gerais da Administração Pública (AP) e aos doutorados, a valorização que já tinha anunciado para os salários de entrada na carreira de assistente técnico. A decisão foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros, depois de ontem a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, ter reunido com os sindicatos numa ronda negocial suplementar.

Em conferência de impresa, após o Conselho de Ministros desta quinta-feira, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, destacou que as medidas de valorização remuneratória das carreiras da Função Pública agora anunciadas, produzem efeitos retroativos a 1 de janeiro deste ano e representam perto de 40 milhões de euros.

“O diploma procede a alteração da remuneração das duas primeiras posições remuneratórias na categoria da carreira geral de assistente técnico e técnico superior, bem como a valorização dos trabalhadores mais qualificados que tenham o grau de doutoramento”, destacou Mariana Vieira da Silva aos jornalistas.

Técnicos superiores tão mais 50 euros nas posições de entrada

A proposta inicial do Governo apresentada em reuniões anteriores aos sindicatos da Administração Pública previa um aumento de 52 euros no salário de entrada dos técnicos superiores, para 1.059,59 euros (no caso dos estagiários) e 1.268,04 euros (para os licenciados), e de 47,55 euros na carreira de assistente técnico para 757,01 euros. Recorde-se que estes trabalhadores ingressavam até agora AP com uma remuneração base bruta mensal de 709,46 euros, um valor que já quase foi engolido pela atualização do salário mínimo nacional, que em 2022 subiu para os atuais 705 euros.

Além das mexidas nos salários para estas carreiras, a proposta do Executivo previa também a valorização em cerca de 400 euros no salário dos doutorados, para 1.632,82 euros. Mas se era já dado como certo que a atualização salarial para a carreira de assistente técnico entraria em vigor este ano, e com efeitos retroativos a janeiro de 2022, do caso dos técnicos superiores e doutorados, a proposta inicial do Governo adiava para janeiro de 2023 qualquer atualização.

Esta quinta-feira, contudo, depois de ter voltado a reunir com os sindicatos da AP numa ronda negocial suplementar, a secretária de Estado da AP, Inês Ramires, manifestou abertura para fazer retroagir também o aumento dos salários de entrada dos técnicos superiores a janeiro de 2022, remetendo a decisão para o Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Valorização da carreira para doutorados avança já em 2022

A grande surpresa foi o alargamento da medida aos doutorados, que podem somar mais 400 euros à sua remuneração. Esta quarta-feira, após a reunião com o Governo, Helena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), admitiu que a disponibilidade do Executivo para fazer retroagir os aumentos a 2022, não abrangeria este grupo de trabalhadores, que só deveria ver aumentos no próximo ano.

Mas o Conselho de Ministros acabou por aprovar mesmo a valorização salarial destes profissionais já este ano e também com efeitos retroativos. "Procura-se tornar as carreiras gerais mais atrativas e a opção pelo emprego público como um caminho que os jovens podem e devem seguir no sentido da sua valorização profissional", realçou Mariana Vieira da Silva.

No seu conjunto, as medidas hoje anunciadas abrangerão 18,6% (17 mil) dos trabalhadores da carreira de assistente técnico, permitindo-lhes uma valorização de 6,7%, 34,5% (22 mil) dos trabalhadores integrados na carreira de técnico superior, que terão uma valorização salarial de 4,7%. E deverão chegar também a cerca de 750 funcionários públicos que tenham ou venham a ter qualificações ao nível de doutoramento.

As medidas aprovadas agora pelo Governo "garantem que perto de 100 mil funcionários públicos tenham progressão na carreira em 2022", destacou Mariana Vieira da Silva. Os aumentos anunciados terão um impacto de “perto de 40 milhões de euros no Orçamento Do Estado de 2022”, mais do que a despesa inicial prevista de 37,5 milhões de euros.