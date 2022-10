EDP fecha primeiro semestre com crescimento de 6% na produção de eletricidade

A EDP produziu durante o primeiro semestre 31.675 gigawatts hora (GWh) de eletricidade nos mercados em que está presente, com um crescimento de 6% em termos homólogos, revelou a elétrica em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este crescimento combinou aumentos de 13% na produção eólica, de 52% na produção das centrais a gás, de 27% nas centrais a carvão e de 357% na produção solar, subidas que foram mitigadas por uma queda de 32% na produção hídrica.

Embora no Brasil a produção hídrica da EDP tenha subido 21% em termos homólogos, na Península Ibérica afundou-se 55%, revelou a EDP em comunicado à CMVM.

A capacidade instalada da EDP no final de junho ascendia a 27.247 megawatts (MW), mais 7% do que um ano antes.

"As energias renováveis representaram 75% da eletricidade gerada pela EDP no primeiro semestre de 2022", informou a elétrica liderada por Miguel Stilwell de Andrade.

Já no negócio de comercialização, na Península Ibérica, o volume de eletricidade vendido pela EDP no primeiro semestre aumentou 10% face ao período homólogo, o que corresponde a um abrandamento face ao crescimento de 16% registado no primeiro trimestre.

No gás natural, os volumes vendidos pela EDP diminuíram 5% face ao período homólogo.

No negócio de distribuição de eletricidade, a EDP registou um crescimento de 3% do volume distribuído no primeiro semestre em Portugal, justificado principalmente pela recuperação do consumo da indústria e dos serviços. No Brasil a distribuição de eletricidade cresceu 2%.

A EDP apresentará os resultados do primeiro semestre no dia 28 de julho.