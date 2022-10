EDP Renováveis aumenta produção no primeiro semestre em 16%

O volume de energia gerada nas centrais eólicas e solares da EDP Renováveis no primeiro semestre ascendeu a 17.791 gigawatt hora (GWh), mais 16% do que no mesmo período do ano passado, revelou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No comunicado sobre os dados operacionais do semestre, que antecede a publicação das contas deste período, a EDP Renováveis revela que a geografia com maior crescimento foi a América do Sul, onde a produção mais do que duplicou, crescendo 111%, para 1040 GWh.

Na Europa a produção da EDP Renováveis cresceu 10%, para 6334 GWh, na América do Norte subiu 12%, para 10.186 GWh, e a nova região Ásia-Pacífico gerou os seus primeiros 231 GWh para a empresa portuguesa de energias limpas.

A capacidade instalada da EDP Renováveis no final de junho era de 13.806 megawatts (MW), mais 1232 MW do que há um ano. Essa capacidade está concentrada sobretudo na América do Norte (51%) e Europa (40%).

O fator de utilização dos parques da empresa melhorou de 31% para 33%, revela ainda o comunicado ao mercado.

A EDP Renováveis tem atualmente em construção 3150 MW, repartidos entre centrais solares e parques eólicos em terra.