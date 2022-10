Crédito para compra de casa disparou 37% em 2021. Cada proprietário pediu 127 mil euros, em média

O financiamento para compra de casa cresceu 37% em 2021 face ao ano anterior. Também o número de contratos subiu 29% no mesmo período, batendo um recorde desde 2017.

Dados do Banco de Portugal revelados esta quinta-feira dão nota de que "em média, foram celebrados 9720 contratos de crédito à habitação por mês, no montante de 1230,4 milhões de euros". E adiantam que o montante médio por contrato subiu de 119 408 euros em 2020 para 126 580 euros em 2021.

O supervisor bancário liderado por Mário Centeno revela que, no final em 2021, "existiam 1,43 milhões de contratos de crédito à habitação em carteira (no conjunto das instituições), um valor ligeiramente inferior ao verificado no final de 2020 (1,45 milhões de contratos)".

Acrescenta ainda que "a estes contratos correspondia um saldo em dívida de 101,3 mil milhões", ou seja mais 12,4%. Mais refere que para este aumento do saldo em dívida contribuiu o crescimento do montante médio dos contratos celebrados" que se cifrou em mais 6% face a 2020. O número de contratos, acumulados, caiu ligeiramente como se conclui mas o saldo da dívida cresceu mantendo-se "estável" o número de contratos na carteira das instituições.

Antes mesmo de entrarem em vigor as recomendações relativas à redução dos prazos no crédito à habitação mediante a idade dos clientes, a vigorar a partir de abril de 2022, "o prazo médio diminuiu nos novos contratos", embora tivesse aumentado nos contratos em carteira. Ou seja, "os novos contratos de crédito à habitação tiveram, em média, um prazo de 32,9 anos, o que compara com 33,1 anos em 2020".

Porém, prossegue o Banco de Portugal, "os contratos em carteira no final do ano tinham um prazo médio de 33,5 anos, acima do prazo do final de 2020 (33,3 anos)". Para esta situação, diz o banco central, pode ter contribuído o regime de moratória pública por causa da pandemia, o qual "foi acompanhado por um aumento da maturidade dos contratos".



Renegociações aumentam 36%



As renegociações do crédito à habitação aumentaram em 2021 devido ao facto de ter cessado o regime de moratória pública em setembro.

"O aumento de 36% das renegociações foi muito superior ao verificado em 2020 e registou-se num contexto de cessação do regime da moratória pública, que ocorreu em setembro de 2021 para a generalidade dos contratos".

O Banco de Portugal esclarece que na maior parte dos contratos renegociados , cerca de 88,8%, "os "mutuários não se encontravam em situação de incumprimento".

Crédito ao consumo aquém dos níveis da pandemia

O crescimento do crédito ao consumo acompanhou a tendência do crédito à habitação, embora tivesse sido menos expressivo e tivesse ficado aquém dos níveis da pandemia. "O número de contratos de crédito aos consumidores cresceu 15,3%, e o montante concedido aumentou 11,6%", revela o Banco de Portugal.

Em média foram celebrados 116 927 contratos de crédito aos consumidores por mês, no valor de 547,1 milhões de euros, menos 12,3% e menos 13,5%, respetivamente, do que em 2019, ano anterior à pandemia.

"A recuperação deste mercado ocorreu a partir do segundo trimestre do ano, uma vez que o primeiro trimestre foi ainda afetado pelas medidas de mitigação da pandemia", lê-se no relatório de acompanhamento do Banco de Portugal.

O montante de crédito concedido subiu em todos os tipos de crédito, mas, sublinha o relatório "no crédito automóvel o crescimento foi residual", cerca de 1,3%.

Por seu turno, no crédito pessoal, "o montante de crédito concedido aumentou 19,6% em relação a 2020" e , "no crédito revolving (cartões) o crescimento foi de 18,8%".

No caso do crédito automóvel, "o menor dinamismo" traduziu-se "no peso dos intermediários de crédito, segmento em que predomina este canal de comercialização". Os intermediário representaram "46,9% do montante total de crédito aos consumidores concedido em 2021, uma percentagem inferior à registada em 2020 que foi de 50,2%".