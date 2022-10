Bill Gates doa 20 mil milhões de dólares à sua própria fundação, que vê dotação aumentar 40%

O co-fundador da Microsoft Bill Gates e a sua ex-mulher, Melinda French, voltaram a fazer uma avultada doação para a fundação que ambos criaram: desta vez de 20 mil milhões de dólares (cerca de 20 mil milhões de euros ao câmbio atual), anunciaram os bilionários na quarta-feira. Este donativo vai significar um aumento de 40% da dotação da Bill & Melinda Gates Foundation.

Segundo o "Financial Times", o ex-casal comprometeu-se também a aumentar em 50% as doações anuais à fundação que se dedica a esforços globais para a erradicação de doenças ou para a melhoria da situação educacional de populações desfavorecidas.

Isto porque, dizem Bill e Melinda, a covid-19 representou graves retrocessos em diversos campos que precisam de financiamento para serem mitigados. A invasão da Ucrânia pela Rússia, entretanto, piorou a situação alimentar em muitos países onde a Fundação intervém, o que agrava os problemas a enfrentar.

A fundação irá, assim, poder despender anualmente 9 mil milhões de dólares (9 mil milhões de euros) até 2026, face a 6 mil milhões de dólares (6 mil milhões de euros) em 2019. O ex-casal apelou, numa altura em que o crescimento económico já não deverá ser tão pujante quanto se antecipava, que "outros em posição de grande riqueza e privilégio entrassem em jogo".

Bill Gates está em quarto lugar na lista das personalidades mais ricas do mundo, com uma fortuna estimada de 122 mil milhões de dólares (122 mil milhões de euros), tendo esta sido a maior doação feita pelo co-fundador da Microsoft à fundação, segundo o "Financial Times".