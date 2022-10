Alojamento turístico continua com menos hóspedes mas já fatura mais que em 2019

Os números do setor do alojamento turístico de maio têm vindo a recuperar significativamente face ao ano passado, mas ainda se encontram ligeiramente abaixo dos valores comparáveis de 2019 no que toca a hóspedes e dormidas, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, 14 de julho, o setor do alojamento turístico registou, em maio, 2,5 milhões de hóspedes e 6,5 milhões de dormidas. Face a maio de 2021, o crescimento foi de 162,1% e 221,8%, respetivamente, sinalizando a recuperação de um dos setores mais afetados durante a crise pandémica, que obrigou a longos confinamentos, a restrições de movimento e a fecho de fronteiras.

Mesmo assim, estes números ficam 3,2% e 0,7%, respetivamente, abaixo dos do mês correspondente de 2019.

Apesar das dormidas e dos hóspedes ainda não terem superado a fasquia pré-pandémica, o setor do alojamento está a faturar mais do que 2019 e a tirar mais rendibilidade por quarto.

No mês de maio, segundo o INE, "os proveitos totais aumentaram 264,3% para 456,1 milhões de euros, e os proveitos de aposento atingiram 338,4 milhões de euros, refletindo um crescimento de 275,1%" face a maio de 2021. Face a maio de 2019, o encaixe total cresceu 11,8% e 11,9%, respetivamente.

Relativamente ao rendimento médio por quarto disponível, ou RevPAR, este fixou-se nos 56,5 euros, ao passo que o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) foi de 96,1 euros. Ambos os indicadores melhoraram os seus registos face a maio de 2019, crescendo 8,0% e 9,4%, respetivamente.