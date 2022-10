Preços da eletricidade vão ao Parlamento, porque... "isto não está a correr assim tão bem"

"Queremos perceber o que o Governo quer fazer, porque está visto que isto não está a correr assim tão bem", afirma ao Expresso o deputado Hugo Carvalho, do Partido Social Democrata (PSD), antes do arranque das audições parlamentares desta quarta e quinta-feira, para analisar os elevados preços da eletricidade, com o Bloco de Esquerda (BE) a reclamar igualmente explicações sobre o disparo temporário do preço grossista da eletricidade, que o Expresso revelou em junho.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler