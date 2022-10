Fundos europeus: 800 10 35 10 é o telefone para ficar a saber tudo

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C) – entidade que coordena os fundos europeus em Portugal - lança oficialmente, esta quarta-feira, dois novos serviços para apoiar todos os cidadãos e entidades interessadas em obter apoios europeus.

“O Balcão dos Fundos e a Linha dos Fundos são ferramentas que vêm facilitar o acesso aos fundos europeus em Portugal, sendo mais acessíveis, mais simples e mais intuitivas. Com a sua implementação, será possível garantir um maior apoio aos beneficiários na concretização dos seus projetos e objetivos”, explica a presidente da AD&C, Cláudia Joaquim.

Linha dos Fundos para pedir ajuda

A Linha dos Fundos é o novo serviço de atendimento multicanal quanto aos fundos comunitários do Portugal 2020 e do Portugal 2030, quanto ao Plano de Recuperação e Resiliência, quanto ao empréstimo-quadro com o Banco Europeu de Investimento e quanto aos chamados “auxílios de minimis”.

A linha de atendimento telefónico está disponível nos dias úteis, entre as 9h e as 18h00, através do número 800 10 35 10 para chamadas nacionais e do número 00351 300 00 39 87 para chamadas internacionais. O serviço é gratuito para chamadas nacionais e tem o custo de uma chamada para telefone fixo português nas chamadas internacionais

Também é possível registar o pedido através da internet e ver outras questões esclarecidas através do email, de videochamadas ou da consulta às respostas às perguntas frequentes (FAQ).

Desde que começou a ser montada, em março de 2022, a Linha dos Fundos já recebeu 6491 contactos - mais de metade por telefone - sobretudo para apoio técnico à utilização do balcão de submissão de candidaturas e registos, acessos, perfis e alterações de dados. Também houve perguntas sobre projetos, dúvidas sobre o Portugal 2020 - numa lógica de enquadramento de potenciais projetos - ou questões especificas sobre avisos publicados.

Em relação ao canal telefone, o tempo médio de atendimento tem sido aproximadamente cinco minutos e a taxa de resolução ao primeiro contato na ordem dos 70%. Já o tempo médio de resolução dos pedidos escritos tem sido de 2,48 dias.

Balcão dos Fundos para pedir apoios

O Balcão dos Fundos é a plataforma central de acesso a fundos europeus através da qual se submete e acompanha as candidaturas aos apoios comunitários. Agora com acesso por chave móvel digital, versão em inglês, motor de pesquisa inteligente e uma aplicação móvel para os utilizadores acederem à informação sobre os avisos abertos e os seus projetos a partir do telemóvel.

A AD&C destaca o facto de o novo Balcão dos Fundos possibilitar uma “visão e gestão integradas relativamente aos períodos de programação do Portugal 2020 e do Portugal 2030”, permitindo estar sempre a par das oportunidades de financiamento ou consultar informação atualizada em tempo real sobre o estado de cada uma das suas operações, nas suas diferentes fases, através da “conta-corrente”.

A AD&C também pretende dispensar os utilizadores de inserirem na plataforma dados que já forneceram noutras plataformas públicas, aplicando o princípio “uma só vez” e promovendo a interoperabilidade com dados e informação já residente noutras fontes da administração pública.

Estes projetos foram levados a cabo em articulação com as autoridades de gestão do Portugal 2020, a Estrutura de Missão Recuperar Portugal e demais organismos intermédios do ecossistema dos fundos europeus. A Linha dos Fundos é uma medida “simplex” que conta com a operacionalização da Agência para a Modernização Administrativa (AMA).