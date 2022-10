Lucros da Pepsi caem 42% no segundo trimestre com impacto de conflito na Ucrânia

Os lucros da Pepsi caíram 43% para os 1,43 mil milhões de dólares (1,38 mil milhões de euros ao câmbio atual) no segundo trimestre de 2022, devido ao impacto negativo da invasão russa da Ucrânia, segundo o comunicado da multinacional norte-americana desta terça-feira, 12 de julho.

No trimestre homólogo, os lucros tinham sido de 2,53 mil milhões de dólares (2,46 mil milhões de euros).

No trimestre com fim a 11 de julho de 2022, os resultados da Pepsi tiveram um impacto negativo de 1,36 mil milhões de dólares (1,32 mil milhões de euros), devido às perdas assumidas pela saída do mercado russo com a invasão da Ucrânia por Moscovo a 24 de fevereiro.

As receitas aumentaram de 19,2 mil milhões de dólares (18,6 mil milhões de euros) no trimestre homólogo para os 20,23 mil milhões de dólares (19,6 mil milhões de euros) no segundo trimestre deste ano, impulsionadas pelo negócio na América Latina.