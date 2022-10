Binance continuou a fornecer serviços a cidadãos iranianos apesar das sanções

Apesar de ter anunciado que iria deixar de fornecer serviços a cidadãos iranianos devido às sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados ao Irão, a Binance continuou a fazê-lo sem promover controlos eficazes de verificação de identidade, de acordo com uma investigação da "Reuters" publicada esta segunda-feira, 11 de julho.

Segundo a agência, que teve acesso a documentos e comunicações internas, a popularidade da plataforma de compra e venda de criptomoedas, fundada pelo chinês Changpeng Xhao, era alvo de comentários positivos dentro da própria Binance.

Em 2018, com a reintrodução das sanções ao irão, a Binance anunciou aos seus clientes que iria deixar de processar transações de carteiras detidas por clientes iranianos e pediu que liquidassem as suas posições 'cripto'.

A agência noticiosa, entretanto, falou com sete clientes iranianos que continuaram a fazer transações na maior plataforma de trading 'cripto' do mundo até setembro de 2021 apenas com um endereço de email, sem ser necessário sequer verificação de identidade. Deixaram de poder aceder às contas nesse mês quando a Binance foi obrigada a controlar mais os clientes devido a novas regras de prevenção de lavagem de dinheiro.

Mais onze publicações detetadas pelos repórteres da "Reuters" no LinkedIn mostram que cidadãos iranianos continuaram a fazer transações 'cripto' através da Binance a partir do país.

Os ativos digitais são populares entre a população iraniana devido ao isolamento do país do sistema financeiro global, controlado pelo Ocidente, devido às sanções.

A Binance é conhecida por não ter uma sede física - apesar da sua entrada na Europa estar a mudar esta situação, propondo-se criar uma sede regional em Paris, França - tendo apenas uma sede fiscal nas ilhas Caimão.

E recorre a uma estrutura legal particular para operar nos Estados Unidos, país onde foi banida em 2019. Nos EUA, opera a Binance.US, detida diretamente pelo fundador da plataforma, Changpeng Xhao. No resto do mundo, é a Binance.com que está operacional.

Esta estrutura protege a Binance original de impacto direto por desobedecer a sanções por não ser uma empresa norte-americana, apesar de poder potencialmente incorrer na proibição de negociar com empresas do país e de aceder ao sistema financeiro internacional, segundo a "Reuters".

A Binance não respondeu às questões da "Reuters" relativamente aos clientes iranianos, mas em março disse, numa publicação no seu blogue relativamente a cidadãos russos, que cumpre sanções internacionais de forma estrita.