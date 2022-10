Presidente do Caixa Bank sobre interesse no Novo Banco: “Não gosto de fazer especulações”

Em tempo de guerra na Ucrânia, a inflação a bater recordes e o Banco Central Europeu (BCE) a correr atrás dos preços, há muitos temas para falar com um banqueiro. Mas quando o entrevistado é Gonzalo Gortázar, presidente do CaixaBank que detém o BPI e é atualmente o maior banco em Espanha, o tema Novo Banco tem de surgir em primeiro lugar. O banqueiro recusa “especulações” e insiste no “crescimento orgânico”. Mas não fecha a porta a uma aquisição do Novo Banco mesmo que esta não esteja no plano estratégico. O Bankia, que adquiriu no ano passado, também não estava nos planos.

Foi a segunda vez que o CaixaBank reuniu a administração em Portugal desde que assumiu o controlo do BPI. Há algum motivo especial?

A primeira foi antes da pandemia, em 2019. Em junho de 2020 não pudemos fazer por causa da pandemia mas temos intenção de repetir todos os anos. É sempre especial vir a Portugal. Temos sempre decisões importantes a tomar, mas trata-se de uma agenda normal e aproveitamos para fazer um balanço do BPI.