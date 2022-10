Presidente do Caixa Bank: “É preciso regular as big techs e as criptomoedas”

O CEO do CaixaBank admite excesso de normas, mas há atores, como as grandes tecnológicas e as criptomoedas, que é urgente regular.

Existe demasiada regulação por parte do BCE?

Temos um risco de ter excessiva regulação. Viemos de uma crise financeira muito séria desde o subprime e o sistema não tinha as normas que devia ter. Era necessário reforçar a regulação. Mas, como sempre, temos um pêndulo, e 14 anos depois é importante ter uma imagem mais fixa. A regulação tem de ter alguma estabilidade, e não estamos longe. Fizeram-se as últimas mudanças da solvência, a regulação sobre liquidez e temos agora regulação importante sobre normas de conduta que já deveria ter uma versão final.