PRR. Governo só contratou um quinto do pessoal previsto

Sete meses passados após a publicação do despacho governamental que autorizou o recrutamento excecional e temporário de, no máximo, 1295 trabalhadores, com vista à aceleração do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), estão contratados cerca de 20% deste pessoal considerado necessário para gerir, acompanhar e concretizar todas as reformas e investimentos até 2026.

“O último reporte da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, relativo a contratações excecionais de trabalhadores para a constitui­ção de relações jurídicas de emprego a termo resolutivo certo ou incerto, indica que se encontra concretizada a contratação de 246 trabalhadores”, respondeu ao Expresso fonte oficial do gabinete da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.