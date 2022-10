Ativos de renováveis enviados para Malta dão jackpot ao Fisco

A Autoridade Tributária (AT) parece ter encontrado em Malta a sua galinha dos ovos de ouro. Depois de em 2018 o Fisco ter encaixado quase €9 milhões junto dos sócios portugueses da Deloitte, no âmbito de uma inspeção a uma estrutura societária em Malta, e de em 2020 ter arrecadado €11 milhões num outro processo, a AT acaba de liquidar mais €10 milhões numa nova investigação, que, segundo apurou o Expresso, visou a Infraventus, empresa portuguesa de ener­gias renováveis que em março último se aliou à Greenvolt para investirem conjuntamente em novas centrais solares.

De acordo com as informações recolhidas junto de fontes conhecedoras deste tema, a alian­ça entre a Greenvolt e a Infraventus foi aliás precipitada pela redução de liquidez desta última, precisamente devido ao diferendo milionário com o Fisco. Um diferendo que ascende a €14 milhões, dos quais €10 milhões por conta de uma transação realizada em 2017, quando o dono da Infraventus, o empresário Afonso Proença, decidiu transferir os ativos da Infraventus Lda. (com sede em Portugal) para a Inframalta Limited (holding maltesa criada em dezembro de 2016).