SATA. Lucro de 2022 travado pelo combustível

Estava no plano interno da SATA, a companhia aérea da Região Autónoma dos Açores, ter lucro já em 2022. Mas a subida do preço dos combustíveis, o jet fuel, está a trocar as voltas à equipa liderada por Luís Rodrigues. O salto dos preços foi gigante — pesava 11% nas contas até maio de 2011 e 30% um ano depois — e a incerteza sobre o seu rumo, enquanto houver guerra na Ucrânia, é imprevisível. Por isso, o gestor considera agora a obtenção de lucro este ano “improvável”.

Atingir o lucro já este ano seria uma vitória para a SATA, que quando chegou a Bruxelas, em 2020, para negociar o plano de reestruturação se deparou com uma comissão convencida de que a companhia era para fechar portas, contou o presidente num encontro com jornalistas em Ponta Delgada, no âmbito do anúncio do 47º congresso da APAVT, que se realizará em São Miguel entre 8 e 11 de dezembro.