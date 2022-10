Greves no nível mais alto desde 2015

O número de pré-avisos de greve comunicados ao Ministério do Trabalho até maio deste ano mais do que duplicou face ao mesmo período de 2021, colocando a contestação dos trabalhadores em máximos desde 2015, mostram os dados da Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT). O aumento do custo de vida provocado pela escalada dos preços de bens essenciais está na base do que os sindicatos classificam de “escalada da contestação”, admitindo que as greves poderão aumentar em setembro, se o Acordo de Rendimentos e Competitividade anunciado pelo Executivo não der resposta à deterioração das condições de trabalho no país.

Entre janeiro e maio deste ano foram comunicados 452 pré-avisos de greve, mais 235 do que os contabilizados no ano passado, atura em que deram entrada 217 pré-avisos. Pese embora os dados acumulados nos primeiros cinco meses de 2019 também sinalizarem um aumento dos pré-avisos face aos anos anteriores — com 424 comunicados — os números de 2022 superam o último ano pré-pandemia e só encontram par em 2015, ainda durante a governação de Pedro Passos Coelho, altura em que os dados oficiais contabilizavam 454 pré-avisos de greve.