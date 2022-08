Russos com dificuldade para abrir contas em bancos portugueses

Até a diferença de alfabeto parece trazer dificuldades na hora de cidadãos de países diretamente afetados pela guerra na Ucrânia fazerem movimentações bancárias em Portugal. São vários os casos sobre recusas de abertura de contas, e só uma advogada com que o Expresso falou menciona mais de 20 situações. Os bancos enjeitam a acusação de discriminação por nacionalidade, mas as políticas internas abrem a porta a uma maior restritividade na relação com determinados clientes. A solução para os cidadãos que se sentem afetados passará por queixas caso a caso.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a 24 de fevereiro, que as relações comerciais com aqueles dois países e a Bielorrússia ficaram dificultadas, obstáculos a que acresceram as sanções aplicadas pela União Europeia. Nessas novas sanções, que intensificaram algumas existentes desde a anexação da Crimeia, em 2014, há bancos russos e bielorrussos com que os congéneres portugueses não podem fazer transações, há cidadãos proibidos de receber verbas e há transferências impedidas.