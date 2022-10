TAP: desfazer-se do Brasil será um fardo pesado

Assente a poeira após a aprovação do plano de reestruturação pela Comissão Europeia, há novos avanços na sua execução na reta final do ano. O Estado vai tornar-se esta semana dono de 100% da TAP SA. Um passo a dar com o aumento de capital de €1,7 mil milhões — valor que se soma aos €1,2 mil milhões injetados em 2020 e aos €536 milhões que entram nas contas nos últimos dias de dezembro. Em dois anos, a TAP recebe de ajudas do Estado €2,198 mil milhões — a fatia de leão dos apoios públicos a empresas para mitigar danos provocados pela covid.

A TAP SGPS e o acionista privado Humberto Pedrosa deixam de ser acionistas da TAP SA, ficando apenas na holding, onde, para já, permanecem a Portugália, a Manutenção & Engenharia (M&E) Brasil, a Groundforce e a Cateringpor — as três últimas até serem vendidas. Começa a traçar-se ainda este ano o caminho que separará TAP SA e TAP SGPS. E que, admitem fontes do sector, culminará com a insolvência da TAP SGPS, para onde têm estado a ser canalizadas as imparidades e contingên­cias da operação no Brasil, cujo impacto nos últimos 20 anos foi de mais de €900 milhões de prejuízos. No fim do processo haverá uma espécie de TAP boa, onde estará o negócio da aviação (TAP SA e Portugália), e uma TAP má, onde irão ficar os danos colaterais do Brasil. O Ministério das Finanças não faz comentários sobre o futuro da TAP SGPS e afirma que a passagem da Portugália para a TAP SA não acontecerá já.