Resolução do BES: Estado recebe mais 78 milhões de euros em juros

O Fundo de Resolução efetuou esta sexta-feira o pagamento dos juros devidos ao Estado e a um conjunto de bancos relativamente aos empréstimos obtidos, em 2014, para o financiamento da medida de resolução aplicada ao Banco Espírito Santo (BES). "O valor dos juros pagos ao Estado foi de 78 milhões de euros. Aos bancos, foi pago o montante de 14 milhões de euros", informou o Fundo em comunicado.

"Com os pagamentos hoje realizados, o valor de juros pagos pelo Fundo de Resolução ao Estado, desde 2014, totaliza 691 milhões de euros (incluindo também os juros relativos ao empréstimo obtido em 2015 para o financiamento da resolução do Banif) e o valor de juros pagos aos bancos totaliza 118 milhões de euros", refere o mesmo comunicado.

O empréstimo concedido pelo Estado ao Fundo de Resolução em 2014, no âmbito do colapso do Grupo Espírito Santo (GES), foi de 3.900 milhões de euros, ao passo que o empréstimo concedido por sete instituições de crédito (Caixa Geral de Depósitos, BCP, BPI, Santander Totta, Caixa Económica Montepio Geral, BIC e Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo) foi de 700 milhões de euros.

A taxa de juro aplicável àqueles empréstimos, no corrente ano de 2021, foi de 2%.

Mas essa taxa foi objeto de revisão e nos próximos anos o Estado deixará de contar com esta remuneração de dezenas de milhões de euros por ano.

“A descida da taxa é bastante relevante. Em 2020, o Fundo de Resolução pagou cerca de 97 milhões de euros em juros. Em 2021, vai pagar 92 milhões de euros. Em 2022, deve pagar aproximadamente zero. É uma poupança anual superior a 90 milhões de euros, pelo menos durante cinco anos (as taxas são revistas a cada cinco anos)”, declarou o presidente do Fundo de Resolução, Máximo dos Santos, em entrevista ao Expresso.