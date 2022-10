Quem é Marta Ortega, a “arma secreta” da Inditex

Muito preparada. Austera como o seu pai. Poliglota. Envolvida nas novas tendências da moda e dona de uma importante agenda de contactos com figuras relevantes. Atenta seguidora das redes sociais e consciente do amplo horizonte das vendas online. Inteiramente entregue à empresa, fundada por Amancio Ortega em 1963, que conhece em pormenor. São estes os traços básicos de Marta Ortega Pérez (37 anos), que no dia 1 de abril de 2022 passará a ocupar a presidência da Inditex, o maior conglomerado têxtil do mundo, com um valor em bolsa próximo dos €89 mil milhões.

