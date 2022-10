Novas regras do teletrabalho: 11 perguntas e respostas sobre o que muda

As novas regras do teletrabalho entram em vigor este sábado, 1 de janeiro de 2022. O novo regime jurídico vem alterar a lei do teletrabalho, inscrita no Código do Trabalho desde 2003, e introduz várias mudanças de fundo. Entre as matérias mais polémicas estão a comparticipação por acréscimo de despesas de energia e telecomunicações que passa a ser devida aos profissionais em teletrabalho, o dever de abstenção de contacto por parte do empregador fora do horário de trabalho e o alargamento do teletrabalho sem necessidade de acordo a pais com filhos até aos oito anos de idade.

