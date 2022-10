Direção-Geral de Energia está a contratar 30 profissionais. Fica 40 abaixo da meta para 2021

A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) lançou três avisos em Diário da República esta sexta-feira, nos quais anuncia a abertura de três concursos, através dos quais abre um total de 30 vagas de emprego.

A DGEG está à procura de 13 técnicos superiores nas áreas de pedreiras, minas, recursos hidrogeológicos e geotérmicos; outros 13 nas áreas de energia elétrica, combustíveis e sustentabilidade energética e, por fim, quatro para as áreas de planeamento energético e estatística, apoio jurídico e informação geográfica e ordenamento do território.

No Orçamento do Estado para 2021 estava prevista um reforço de pessoal na DGEG. No decurso deste ano, em outubro, o Ministério do Ambiente e Ação Climática informou que a DGEG efetivamente contratou 11 técnicos superiores, deixando 70 lugares do mapa de pessoal da instituição por preencher.

“Constrangimentos no perfil dos candidatos internos (ou seja, já ligados à Administração Pública) ainda não permitiram o preenchimento destas vagas”, justificou o Ministério ao Expresso, em outubro passado.

Ficam, desta forma, por preencher e sem irem a concurso, para já, 40 das vagas previstas que desde outubro estavam por preencher.

O problema estende-se à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que foi este ano reforçada com 10 técnicos superiores, mas ficou com 25 vagas por preencher.