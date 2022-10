Pandemia não perdoa: economia portuguesa recuou na semana do Natal

O agravamento da pandemia de covid-19 em Portugal, fruto da expansão da variante Ómicron, está a cobrar o seu preço sobre a atividade económica no país, que depois de arrancar dezembro a crescer acima dos 9% face a 2020, abrandou sucessivamente.

E na semana do Natal terá mesmo recuado por comparação com a mesma semana do ano passado. É esse o sinal dado pelo indicador diário de atividade económica (DEI), publicado pelo Banco de Portugal (BdP), cujos dados foram atualizados esta quinta-feira.

Segundo a nota do BdP, publicada na sua página na internet, na semana terminada a 26 de dezembro, "num contexto de incerteza decorrente da atual evolução da pandemia", o DEI - um indicador compósito que procura traçar, quase em tempo real, um retrato da evolução da atividade económica no país - "aponta para uma redução da taxa de variação homóloga da atividade".

De facto, os números relativos a essa semana - que abrange o período entre 20 de dezembro e 26 de dezembro, ou seja, corresponde à semana do Natal - indicam uma contração homóloga da atividade económica em Portugal, com um recuo de 1,7% face à mesma semana de 2020.

Este valor compara com uma quase estagnação na semana anterior (crescimento de 0,1%), um crescimento de 1,5% na semana terminada a 12 de dezembro, e uma expansão de 9,1% na semana terminada a 5 de dezembro.

Esta evolução da atividade andou a par de uma degradação da situação sanitária em Portugal, com forte crescimento do número de novos casos de covid-19, fruto da expansão da variante Ómicron.

Um agravamento da pandemia que levou o Governo a antecipar o início da semana de contenção, previsto para 2 de janeiro, para o dia de Natal, 25 de dezembro. A partir daí, o teletrabalho passou a ser obrigatório nas funções compatíveis com esse regime, a lotação dos espaços comerciais foi reduzida, encerraram discotecas e bares, e creches a ateliês de tempos livres tiveram de fechar portas (as escolas já estavam fechadas em virtude de ser período de férias no calendário escolar).

Além disso, passou a ser obrigatório teste negativo contra a covid-19 para acesso a estabelecimentos turísticos e alojamento local; casamentos e batizados; eventos empresariais; espetáculos culturais; e recintos desportivos, (salvo decisão da DGS).

Mais ainda, no período de Natal (25 e 25 de dezembro), o teste negativo também foi obrigatório para acesso a restaurantes, casinos e festas. Uma obrigação que se repete na Passagem de Ano (30 e 31 dezembro e 1 de janeiro), a par da proibição de ajuntamentos na via pública de mais de 10 pessoas e proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

Medidas que conjugadas com o dinamismo da atividade económica na semana do Natal do ano passado - o DEI sinaliza que nessa altura a atividade ficou praticamente em linha com 2019, antes da pandemia - ajudam a explicar o abrandamento ao longo de dezembro e a contração na semana do Natal.

Quanto à taxa bienal do DEI, que indica o crescimento acumulado neste indicador nos últimos dois anos, ou seja, entre 2019 e 2021, "aumentou" na semana do Natal, indica o BdP. De facto, apesar de ter ficado em terreno negativo na semana terminada a 26 de dezembro (-3,1%), o que significa que a economia portuguesa terá operado nessa semana abaixo do mesmo período de 2019, ou seja, do patamar pré-crise, esta taxa bienal melhorou face às semanas anteriores. Os -3,1% da semana terminada a 26 de dezembro comparam com -3,7% na semana anterior e com -6,8% na semana terminada a 12 de dezembro.

Uma evolução que o bom comportamento da economia portuguesa na semana do Natal do ano passado - onde, como referido, a atividade económica ficou praticamente em linha com o mesmo período de 2019 - ajuda a explicar, compensando o ligeiro recuo da semana do Natal deste ano face a 2020.

O DEI sumaria um conjunto de informação de natureza quantitativa e frequência diária, como o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, a carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes. Por isso, permite traçar, quase em tempo real, um quadro da evolução da atividade económica no país.