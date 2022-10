Greve: sindicato diz que fecharam centenas de agências, CGD diz que fecharam menos de 30

Os números valem o que valem, mas não é a primeira vez que não se chega a uma conclusão clara. Na última greve em agosto a CGD disse que 80% das agências estiveram abertas e o sindicato falava em 70% fechadas. Esta quinta-feira houve ou não houve uma adesão significativa?

Mais uma vez a CGD desvaloriza a adesão à greve e o facto de esta ter deixado sem atendimento parte dos clientes. O Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa (STEC) diz que a greve está a ser um sucesso.

Ao Expresso o STEC diz estimar até ao momento "uma adesão próxima dos 70% com centenas de agências encerradas em todo o país". Atualmente a CGD tem 543 agências.

O sindicado refere ainda que "muitas (agências) encontram-se abertas apenas com a gerência, sem efetuar operações, com o objetivo de a CGD as considerar estatisticamente como abertas".

O STEC diz ainda ter conhecimento de que "a administração não permite que se informe os clientes que o fecho das agências se deve à greve". Por fim afirma que amanhã "cumprir-se-á o segundo dia de greve, prevendo-se uma elevada adesão".

CGD diz que 94% das agências estão abertas

Em comunicado o banco liderado por Paulo Macedo afirma: "estiveram hoje abertas ao público mais de 94% das agências e a totalidade dos gabinetes da Caixa".

José João Guilherme, administrador da CGD disse também a jornalistas junto da sede da Caixa: "nós temos menos de 30 agências apenas encerradas, portanto os clientes estão a ser servidos, além das plataformas online".

A CGD avança ainda no comunicado que "foi processado um volume de transações de clientes superior em 20% face ao dia de ontem. Isto numa altura em que muitos colaboradores estiveram ausentes pelo período de férias e tolerância de ponto, para além das ausências por isolamento profilático ou assistência à família".

Tal como havia lembrado no comunicado desta manhã de quinta-feira, onde lamenta e ataca os argumentos da greve, a CGD afirma que "as negociações com os sindicatos não estão encerradas e vão continuar".

E faz questão de sublinhar que "o caminho feito pela Caixa nos últimos anos consolidou as condições para que nos próximos anos tenhamos uma Caixa Geral de Depósitos relevante no setor bancário nacional e com saúde financeira".

Ou seja "uma Caixa que, ao invés de se ver obrigada a vir pedir para novamente onerar os contribuintes, seja capaz de cumprir a missão de devolver os montantes que os portugueses lhe confiaram no plano de capitalização".