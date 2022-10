Fundo soberano de Abu Dhabi reforça posição na NOS para 5%

A Mubadala Investment Company, fundo soberano de Abu Dhabi, reforçou a sua participação na operadora de telecomunicações NOS, de 2% para 5%, informou a NOS em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Mubadala já era um dos acionistas de referência da NOS, com os seus 2%, e o único com uma participação qualificada conhecida fora do núcleo de controlo da Zopt e da Sonae. A participação do veículo de investimento dos Emirados Árabes Unidos sai agora reforçada.

O reforço foi efetuado esta quarta-feira, 29 de dezembro, de acordo com o comunicado enviado à CMVM.

A participação da Mubadala, de 25,76 milhões de ações, tem atualmente um valor de mercado de 87 milhões de euros, considerando a capitalização bolsista atual da NOS de 1,74 mil milhões de euros.

O fundo soberano de Abu Dhabi foi durante vários anos um dos acionistas de referência da EDP, mas deixou de ter uma participação qualificada na elétrica portuguesa em fevereiro de 2020.