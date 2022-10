Quer ter uma pensão jeitosinha? Trabalhe mais

O diagnóstico está feito e já foi pisado e repisado. Mais ano menos ano — a menos que haja um milagre económico —, o sistema de pensões português entrará no vermelho por um período prolongado. O défice persistente vai ocorrer quando o grupo do baby boom português, a geração nascida nas décadas de 1960 e 1970, chegar à idade da reforma e colocar pressão adicional sobre o sistema de Segurança Social. As teses mais alarmistas, de que não haverá dinheiro para pagar estas pensões, são minoritárias, mas os alertas sobre a necessidade de se adotarem novas medidas são dominantes. Propostas tem havido muitas, falta é encontrar um consenso sobre o que fazer.

O Expresso iniciou na edição de 23 de dezembro a publicação de uma série de artigos sobre os desafios da economia nos próximos anos. Temas que, em período eleitoral, devem merecer a atenção dos partidos e dos portugueses. Depois do crescimento, nesta edição analisamos a sustentabilidade e adequação das pensões. Seguir-se-ão as desigualdades, a transição energética, a eficiência do Estado e os salários.