Habitação: avaliação bancária cresceu 11,2% em novembro e fixou novo recorde

O valor mediano de avaliação bancária de habitação foi de 1.272 euros por metro quadrado (m2) em novembro, um novo recorde, uma subida de 11,2% face ao mês homólogo e mais 21 euros face a outubro, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta terça-feira.

O número de avaliações bancárias, necessárias para a obtenção de créditos, subiu 8,7% face a novembro de 2020 para as 30 mil.

Todas as regiões registaram aumentos face a outubro, exceptuando o Alentejo e a Madeira, que mantiveram, em novembro, os valores do mês anterior. Face a outubro, o valor cresceu mais no centro (2,2%) e no Algarve (2,1%).

Porém, face a novembro de 2020, a maior variação a nível regional ocorreu na Área Metropolitana de Lisboa (11,1%), com a Região Autónoma dos Açores a registar o menor aumento homólogo (0,5%).

Nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi, em novembro, de 1 401 euros por m2, uma subida homóloga de 11,9%. O Algarve foi a região com o valor mediano mais elevado - 1 701 euros por m2 - e o mais baixo no Alentejo, com 905 euros por m2). Na Área Metropolitana de Lisboa, a subida homóloga foi de 11,6%, a maior entre as regiões.

Nas moradias, o valor mediano da avaliação bancária foi de 1 031 euros por m2 em novembro, mais 8,1% face a novembro de 2020. Os valores mais elevados voltam a incluir o Algarve (1758 euros por m2) e a Área Metropolitana de Lisboa (1694 euros por m2), e o Alentejo o valor mais baixo (840 euros por m2). As moradias viram a avaliação bancária mediana subir 10,3% no Algarve, a região com o maior crescimento homólogo, ao passo que o menor ocorreu na Região Autónoma dos Açores, de 1,2%.

"Em novembro de 2021, o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa, o Alentejo Litoral e a Região Autónoma da Madeira apresentaram valores de avaliação superiores à mediana do país (34%, 32%, 4% , e 1% respetivamente). Beiras e Serra da Estrela foi a região que apresentou o valor mais baixo em relação à mediana do país (-47%)", especifica o INE.