Variante Ómicron cancelou mais de dois mil voos no domingo

A variante Ómicron e as medidas de contenção da pandemia voltaram a impactar o tráfego aéreo em plena quadra festiva, uma altura em que milhões de pessoas se movimentam pelo mundo. Só este domingo foram cancelados em todo o mundo mais de 2600 voos, de acordo com dados do FlightAware citados pelo "New York Times".

Estes números seguem-se aos cancelamentos massivos do dia 24 e 25 de dezembro, Véspera e dia de Natal, respetivamente. De acordo com o jornal, foram cancelados mais de 1300 voos com pelo menos uma paragem nos Estados Unidos, e mais do dobro em todo o mundo.

Apesar de nos Estados Unidos terem viajado mais pessoas na quadra natalícia face a 2020, com dois milhões de pessoas a passar, por dia, em pontos de segurança dos aeroportos, de acordo com as autoridades norte-americanas, grandes companhias aéreas do país reportam cancelamentos significativos, como a JetBlue, que cancelou 12% dos voos, ou a Delta, com 6% dos voos a não se realizarem.