Preços das comunicações tiveram 35 subidas e 24 descidas este ano e continuam elevados, diz Anacom

O mais recente estudo da Anacom - Autodiade Nacional das Comunicações, divulgado esta segunda-feira, aponta para uma subida dos preços das telecomunicações em Portugal este ano, e fazendo um balanço afirma que houve 35 aumentos e 24 diminuições das mensalidades mínimas em relação ao período anterior de janeiro a novembro.

A Anacom afirma ainda que nos primeiros onze meses de 2021 houve um aumento de 0,6% dos preços devido à subida das mensalidades das ofertas em pacote.

O regulador, liderado por João Cadete de Matos, aponta para as conclusões de um estudo da OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, publicado em dezembro, segundo o qual os "elevados preços das telecomunicações e o baixo nível da penetração e de utilização da banda larga móvel em Portugal, quando comparados com a média europeia, poderão dificultar a transição digital no país".

Salienta ainda que, no relatório “OECD Economic Surveys: Portugal 2021”, a organização internacional defende que há "pouca pressão concorrencial" em Portugal, e diz que os três operadores que estão no mercado "têm margens de lucro elevadas".

A OCDE, diz ainda a Anacom, afirma que os preços das comunicações eletrónicas "são relativamente elevados em Portugal", e que, também por isso, o número de assinantes de banda larga móvel por 100 habitantes, bem como o tráfego de dados móveis por utilizador são cerca de 30% mais baixos do que a média da OCDE.

Apenas cerca de metade das famílias mais pobres dispunham de Internet em casa em 2019, salienta a Anacom, citando a OCDE, para quem "as causas dos elevados níveis de preços deveriam ser investigadas".

"Os operadores oferecem sobretudo pacotes de serviços e tendem a copiar as ofertas dos seus concorrentes (pacotes e preços) ou procuram vender serviços mais caros aos seus clientes em vez de diminuir os preços", diz a Anacom, lembrando que a OCDE recomenda ainda eliminar as restrições à mobilidade dos consumidores, impostas pela fidelização.

Uma recomendação que o regulador português também tem feito nos últimos anos. Os operadores têm discordado da análise feita pelo regulador aos preços praticados em Portugal, questionando a sua metodologia.

A Anacom afirma que a "diferença entre a evolução de preços das telecomunicações em Portugal e na UE (+16,7 p.p., em termos acumulados) deve-se aos ajustamentos de preços que os prestadores implementaram, normalmente nos primeiros meses de cada ano".

Não obstante a tendência ser de subida, o regulador diz que a diferença face à média comunitária "estreitou-se com a entrada em vigor 2019 das novas regras europeias que regulam os preços das comunicações intra-UE".

E se, como o já referido, entre janeiro e novembro de 2021 os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 0,6%, em novembro, diz a Anacom, os preços subiram 0,4%, por comparação com o mês anterior, e devido sobretudo às promoções da Black Friday, em outubro e que permitiram que os preços recuassem 1,2%.