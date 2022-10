Dívida pública reportada pelo IGCP reduziu-se em novembro

A dívida pública direta do país (que cobre apenas a dívida efetiva do subsector Estado e difere da reportada segundo os critérios de Maastricht) caiu em novembro, reduzindo-se em 1.087 milhões de euros e fechando o mês em 269,13 mil milhões de euros, segundo os dados publicados esta segunda-feira pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), dirigida por Cristina Casalinho.

A redução de 0,4% em novembro deveu-se a um volume de amortizações de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável e de Bilhetes do Tesouro superior às emissões de Obrigações do Tesouro (dívida de médio e longo prazo).

Apesar da descida em novembro, o nível da divida mantém-se ainda acima do valor de fecho de 2020. Em relação a dezembro passado, a dívida direta aumentou 813 milhões de euros.

A dívida pública direta compilada pelo IGCP cobre apenas o subsetor Estado, que corresponde aos serviços da administração direta e corresponde à dívida em que este subsector é o devedor efetivo, incluindo assim os passivos do Estado detidos por outros subsetores das administrações pública. Este apuramento é distinto da dívida pública segundo a definição harmonizada que é, muitas vezes, designada por “dívida de Maastricht” - é este valor do stock da dívida que o Banco de Portugal divulga e que conta para as apreciações de Bruxelas sobre a trajetória do endividamento e da sua sustentabilidade.

Se incorporarmos o efeito cambial favorável da cobertura de derivados, correspondente ao valor nocional dos swaps de cobertura de capital, que ascendeu a 467 milhões de euros em novembro, o valor total da dívida direta após cobertura cambial situou-se em 268,7 mil milhões de euros, diminuindo em 634 milhões de euros face ao mês precedente.

O custo das novas emissões de dívida pública em 2021 ficou ligeiramente acima do ano anterior: 0,6%, face a 0,5% em 2020. São níveis historicamente baixos, devido às taxas muito baixas pagas nos leilões de bilhetes e de obrigações do Tesouro. Em 2019, o custo havia sido de 1,1%.

Mais de metade da dívida está na mão de credores oficiais

No conjunto da dívida direta, os empréstimos contraídos junto dos fundos de resgate no período da troika e os novos empréstimos junto dos instrumentos da Comissão Europeia para o combate aos efeitos da pandemia da covid-19 (programa SURE e a 'bazuca' do Plano de Recuperação e Resiliência) somam 55,4 mil milhões de euros, representando 21% de todo o stock de dívida.

Se incluirmos a carteira de títulos no valor de 84 mil milhões de euros, no final de novembro, detida pelo Banco Central Europeu (e sobretudo através do Banco de Portugal), os credores oficiais externos (fundos de resgate, Comissão Europeia, BCE) e internos (Banco de Portugal) dominam 52% do stock da dívida direta portuguesa.

O valor final da dívida direta em 2021 só será conhecido já no próximo ano, mas deve registar-se que o IGCP não realizou leilões de bilhetes de Tesouro desde agosto e que em dezembro não concretizou nenhum leilão de obrigações.

Convém recordar que a divida direta apurada pelo IGCP não é idêntica ao stock de dívida pública divulgado pelo Banco de Portugal, que é superior. Em outubro, a dívida pública total somava 271,2 mil milhões de euros, segundo o BdP, um pouco mais do que os 270,2 mil milhões reportados pelo IGCP. A dívida apurada pelo BdP é consolidada e abrange todas as administrações públicas.

O Governo avança que o rácio da dívida )avaliada segundo o critério de Maastricht) em relação ao PIB deverá descer de um pico histórico de 135,2% em 2020 para 127% em 2021.