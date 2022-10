Despesa das famílias portuguesas em gastos com a casa abaixo da média europeia

Em 2020 o peso dos gastos com habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis nas despesas totais das famílias portuguesas cifrou-se em 19,4%. É uma percentagem abaixo da média da União Europeia, de 25,7%, de acordo com dados do Eurostat divulgados esta segunda-feira.

As famílias portuguesas gastaram 18,9% do seu rendimento total em alimentação e bebidas não alcoólicas, 12,4% em restaurantes e hotelaria, 12% em transportes e 10,2% em outros bens e serviços.

Os lares portugueses despenderam igualmente 5,4% dos rendimentos totais de 2020 em recreação e cultura, 5,2% em roupa e calçado, 5,1% em saúde, 4,9% em mobília e equipamento para a casa, 3% em bebidas alcoólicas e tabaco, 2% em comunicações, e 1,5% em educação.

Na média dos 27 países da União Europeia, além dos gastos com a habitação, as famílias despenderam 14,8% do total dos seus rendimentos em alimentação e bebidas não alcoólicas, 11,6% em transportes, 11,5% em outros bens e serviços, 7,8% em recreação e cultura, 6% tanto em mobília e equipamento para a casa como em restaurantes e hotelaria.

Na União, as famílias gastaram em média, em 2020, 4,6% em saúde, 4,4% em bebidas alcoólicas e tabaco, 4,1% em roupa e calçado, 2,6% em comunicações, e 0,9% em educação.