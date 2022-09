Vila do Bispo e Arronches são os concelhos onde o desemprego mais desceu este ano

Com a pandemia de covid-19 ainda a causar mossa na economia e nas empresas, os dados do desemprego registado, medido pelo número de inscritos nos serviços públicos de emprego do país, parece remar contra a corrente. Em novembro, o número de inscritos nos serviços do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) voltou a recuar, atingindo o valor mais baixo desde o início da pandemia: 345.884 pessoas contabilizam os dados divulgados esta semana.

