Banco de Portugal quer empresas inviáveis fora do mercado

Deve haver uma limpeza das empresas não-viáveis da economia portuguesa. Esta é uma das conclusões do Banco de Portugal no âmbito do seu mais recente relatório de estabilidade financeira, divulgado esta semana. Um dos grandes riscos que o Banco de Portugal vê pela frente são as “perturbações da atividade das sociedades não-financeiras com impacto no incumprimento e materialização do risco de crédito, em particular nos sectores mais afetados pela pandemia”. O mesmo é dizer: um crescimento de insolvências ou reestruturações que afetem os bancos que lhes concederam crédito. E o risco é maior quando se trata de empresas cuja viabilidade é limitada. Quando há viabilidade reduzida nestas empresas zombies (que não têm capacidade para permanecer em atividade sem ajuda externa), os bancos têm de antecipar as perdas.

