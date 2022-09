Aflitas com o custo do gás, cogerações recebem do Governo um balão de oxigénio

É uma espécie de presente de Natal. O decreto-lei do Governo publicado na quarta-feira alterando as medidas vigentes no âmbito da pandemia contemplou a criação de um regime excepcional para a energia em cogeração (produção combinada de eletricidade e calor) que poderá ser uma importante ajuda para muitas indústrias. "É uma manifestação de boa vontade do Governo", reconhece ao Expresso Miguel Gil Mata, o presidente executivo da Cogen, a associação portuguesa de promoção da cogeração.

