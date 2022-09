Desemprego registado desce há oito meses. Como está a recuperar o seu concelho?

O mês de novembro voltou a consolidar uma nova descida do desemprego registado em território nacional. Pelo oitavo mês consecutivo, o número de inscritos nos serviços públicos de emprego do país desceu, fixando-se agora em 345.884 desempregados, sinalizam os dados divulgados esta semana pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

