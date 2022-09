TAP: Comissão dará resposta sobre o plano de reestruturação esta semana e aponta para a viabilização e luz verde a novas ajudas Covid

Tal como o governo português antecipava, a Comissão Europeia vai dar uma resposta sobre o plano de reestruturação ainda esta semana. E embora Margrethe Vestager, a Comissária Europeia, não tenha dado qualquer indicação sobre se irá ou não aprovar o plano de reestruturação, o sentido da sua resposta abre a porta para a viabilização da companhia, ou seja, à aprovação do plano. Falta saber com que remédios, porque os haverá certamente, como deixou claro a Comissária. Os remédios, compromissos a assumir pela TAP, estarão relacionados com a redução de slots.

Vestager avançou também que, com a resposta sobre o plano de reestruturação, chegará também a autorização para uma nova ajuda para os danos provocados pela Covid. O Estado português pediu a Bruxelas para injetar mais 150 milhões de euros a 160 milhões de euros na TAP ao abrigo dos apoios Covid, e é a essa verba que a Comissária se referiu, e se espera que chegará à contas da empresa ainda este ano. "Vamos fazer com que recebam o dinheiro", sublinhou, referindo-se às compensações por Covid.

“Tem sido muito encorajador ver os planos de reestruturação delineados para a TAP. Penso que há uma viabilizalção a longo prazo para a companhia”, afirmou a vice-presidente executiva da Comissão Europeia e responsável pela área da Concorrência, Margrethe Vestager, em resposta a uma pergunta do Expresso e da SIC. Vestager assegurou ainda executivo comunitário está a “trabalhar arduamente agora mesmo para que haja uma decisão esta semana”. Uma decisão sobre o plano de reestruturação e sobre as novas ajudas Covid para compensar as restrições impostas às viagens, clarificou Vestager.

Haverá remédios para compensar distorções de concorrência

A aprovação do plano virá com remédios, como já se antecipava, “O apoio público à TAP é bastante grande e, a fim de atenuar a distorção da concorrência, a TAP também aceitou alguns compromissos”, esclareceu a Comissária que falava numa conferência de imprensa para a apresentação de um novo enquadramento sobre auxílios estatais para clima, ambiente e energia, aplicável a partir de janeiro. O plano de reestruturação foi entregue a 10 de dezembro de 2020 e não previa mexidas nos slots (faixa horária para aterrar e levantar voo), mas quando a Comissão, em julho, decidiu avançar para uma investigação aprofundada ao plano de reestruturação tornou-se evidente que a TAP teria de abdicar de slots. E os slots estarão certamente entre as compensações exigidas à TAP por Bruxelas para aprovar o plano.

A TAP já recebeu de apoios para danos provocados pelo fecho de fonteiras e restrições a viagens aéreas relacionado com a Covid este ano 462 milhões, montante que foi transfomado num aumento de capital, que deu ao Estado o controlo de cerca de 97% da TAP SGPS. Vestager fez notar que o aparecimento de novas variantes de Covid criam muito incerteza em torno do setor da aviação, e que tornam o futuro imprevisível, o que não afeta apenas a TAP mas todo o setor da aviação.

A TAP já recebeu de apoios públicos 1,642 milhões de euros. Os primeiros 1,2 mil milhões foram injetados em 2020, e era este valor que terai de ser devolvido pela companhia se o plano tivesse sido chumbado.

Em julho deste ano depois de ter enviado o plano para investigação aprofundada, a Comissão Europeia admitiu recear que o auxílio de 3.200 milhões previsto para a reestruturação da TAP até 2024 garantisse a viabilidade da companhia, o que obrigou o Estado português a rever o plano e a voltar a sentar-se na mesa das negociações. E a Comissão Europeia a ouvir o que tinham a dizer sobre o plano as concorrentes da TAP.

Segundo o relatório que acompanhava a proposta de Orçamento do Estado para 2022, o Governo previa injetar 1.988 milhões de euros na TAP este ano e em 2022.