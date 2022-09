Preços na produção continuam a disparar com energia a pressionar. Em novembro subiram 14,4%

O índice de preços na produção da indústria transformadora “continua a revelar crescimentos significativos”, assinala o Instituto Nacional de Estatística. Novembro registou uma taxa de variação homóloga de 14,4%, acima dos 11,3% do mês anterior.

“Esta evolução refletiu, em grande medida, a forte subida dos preços da energia e dos bens intermédios”, explica o mesmo gabinete de estatística. Na produção de bens de consumo, cujos preços “têm vindo a aumentar consideravelmente abaixo das outras componentes”, também se nota uma aceleração, com uma taxa de variação homóloga de 4,6% que compara com 3,5% no mês anterior.

Tal como já havia sido divulgado pela mesma fonte, o Índice de Preços no Consumidor (IPC), ou seja, a inflação, acelerou para 2,6% em novembro, superior em 0,8 p.p. à observada nos mês anterior. Este foi um máximo desde setembro de 2012, “verificando-se aumentos de preços na generalidade dos produtos mas em particular nos bens energéticos”.

O indicador de clima económico, que sintetiza as apreciações dos empresários, diminuiu em novembro, apresentando um comportamento irregular desde julho. O indicador de atividade económica, que reflete a evolução da economia, acelerou em outubro, após ter abrandado entre maio e setembro.

O índice de volume de negócios nos serviços (inclui comércio a retalho) apresentou uma variação homóloga de 10,2%, após ter aumentado 10,3% no mês anterior. Comparando com outubro de 2019, este índice registou uma diminuição de 3,1%. O índice de produção na construção registou um crescimento homólogo de 1,8% em outubro, após ter aumentado 2,2% no mês anterior. Comparando com outubro de 2019, apresentou uma diminuição de 0,5%.

De acordo com as estimativas provisórias mensais do Inquérito ao Emprego, a taxa de desemprego (16 a 74 anos), ajustada de sazonalidade, foi 6,4% em outubro, valor idêntico ao registado no mês anterior.