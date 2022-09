“Não encerramos, mas vamos ter à mesma cancelamentos”: a resposta dos restaurantes a António Costa

Já não basta o certificado de vacina: os restaurantes ficam limitados a receber clientes com teste covid negativo nas vésperas de Natal e Ano Novo (dias 24, 25, 30 e 31 de dezembro, além de 1 de janeiro), segundo as novas restrições anunciadas pelo Governo até 10 de janeiro. Segundo a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), esta medida vai resultar na prática em estabelecimentos vazios, porque as farmácias já não conseguem dar vazão à procura que existe para fazer testes.

