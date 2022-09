Covid-19. Número de empresas com apoio à retoma cai 61% de outubro para novembro

O número de empresas com apoio à retoma progressiva registou uma queda de 61,4% em novembro face a outubro, para 1.048, revelam as estatísticas mensais publicadas pela Segurança Social.

Também o número de trabalhadores abrangidos pelo apoio à retoma caiu 68,7% em novembro face ao mês anterior, para 7.307 pessoas.

Por sua vez, o valor pago às empresas diminuiu 64,4%, totalizando 2,88 milhões de euros em novembro.

Os dados disponibilizados mostram que o apoio à retoma progressiva está em queda desde abril, mês em que esta medida adotada para responder à crise causada pela pandemia abrangia cerca de 28 mil empresas e 194 mil trabalhadores.

O maior número de empresas com apoio à retoma em novembro verificava-se na região de Lisboa (395), seguida do Porto (213), Região Autónoma da Madeira (63), Braga (54) e Aveiro (50).

Desde o início do ano foram abrangidas pelo apoio à retoma 40.886 empresas e mais de 308 mil trabalhadores, a que corresponde o montante global de 478,9 milhões de euros.

Em agosto, foi publicado um decreto-lei que mantém em vigor o apoio à retoma até ao final do mês em que vigorem restrições à atividade associadas à pandemia.

O apoio extraordinário à retoma progressiva é uma medida adotada pelo Governo para mitigar o impacto da pandemia de covid-19 e destina-se às empresas com uma quebra de faturação igual ou superior a 25%, permitindo reduzir o horário dos trabalhadores.

A partir de outubro, as empresas que acederam ao apoio passaram a estar impedidas de proceder a despedimentos no prazo de 90 dias após a cessação do apoio (contra os anteriores 60 dias).