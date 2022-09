Comissão Europeia aprova o plano de reestruturação da TAP, mas impõe um corte de 18 slots por dia

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, pode respirar de alívio, o plano de reestruturação da TAP foi aprovado, e chegou antes do Natal, como o governo previa. Tem remédios, como avisou a vice-presidente executiva da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, esta terça-feira de manhã, mas não foi chumbado. E um dos remédios mais fortes é o corte de 18 slots (faixas horárias para aterrar e levantar voo) por dia no aeroporto de Lisboa, que irão ser postos a concurso e libertados para companhias concorrentes. Serão 5% dos slots da TAP. A companhia tem três centenas de slots.

A ajuda de Estado aprovada à empresa ascenderá a 2,55 mil milhões de euros - valor a que acrescem os 462 milhões que já entraram nas contas este ano (e já foram transformados em capital) mais os 107 milhões de euros que irão entrar agora como forma de compensação para fazer face aos danos provocados pela covid-19, e que foram agora anunciados pela Comissão, explicou ao Expresso fonte oficial do ministério das Infraestruturas.

A Comissão Europeia esclarece, relativamente aos apoios no âmbito dos impactos da covid-19, de 107 milhões de euros, que "o auxílio assumirá a forma de (i) uma injeção de capital; ou (ii) um empréstimo que pode ser convertido em capital. A escolha entre estas formas de apoio será feita pelo governo português".

A aprovação chega mais de um ano depois do plano ter sido entregue em Bruxelas, a 10 de dezembro de 2020. O plano foi finalmente aprovado, apesar de ter tido mais sobressaltos do que inicialmente admitia o Executivo de António Costa, que chegou a prever que a luz verde chegasse em fevereiro. Não só não chegou, como em meados de julho a Direção Geral da Concorrência Europeia (DG Comp) decidiu avançar com um processo de investigação aprofundada, depois de a Ryanair ter avançado com uma ação junto do Tribunal da Justiça na União Europeia alegando que a ajuda de 1,2 mil milhões de euros à TAP era ilegal. Um balde de água fria, que chegou a fazer temer um chumbo do plano.

Venda de negócios em cima da mesa

"As medidas que aprovámos hoje permitirão a Portugal compensar a TAP pelos danos sofridos com o resultado de restrições de viagem impostas [pelas autoridades] para limitar a propagação do coronavírus. Simultaneamente, o plano de reestruturação aprovado para a TAP assegurará o caminho da companhia aérea para a viabilização a longo prazo. O significativo apoio público virá com salvaguardas para limitar as distorções da concorrência", explica Margrethe Vestager em comunicado. E nomeia a questão dos slots. "A TAP comprometeu-se a disponibilizar slots no congestionado aeroporto de Lisboa, onde detém poder de mercado significativo. Isto dá às transportadoras concorrentes a oportunidade de expandir as suas atividades neste aeroporto, garantindo preços justos e uma escolha crescente para os consumidores europeus".

A transportadora aérea portuguesa tinha em 2019 mais de metade dos slots do aeroporto Humberto Delgado, lembra a Comissão Europeia.

O redimensionamento da TAP imposto por Bruxelas não fica pelos slots. O plano prevê uma separação entre o negócio da aviação que junta a TAP SA e a Portugália e os restantes negócios. A Portugália é uma subsidiária da TAP e não foi até agora afetada por quaisquer cortes.

O plano determina também "um perímetro de ativos não essenciais a alienar no decurso da reestruturação, nomeadamente filiais em negócios adjacentes de manutenção (no Brasil), catering e assistência em terra", aponta a Comissão Europeia. A TAP terá, assim, de desinvestir do negócio da manutenção no Brasil, na Cateringpor e na Groundforce, onde tem 49% do capital.

Mais, esclarece a Comissão, a TAP SGPS e a TAP Air Portugal "serão proibidas de fazer quaisquer aquisições e reduzirão a sua frota até ao final do plano de reestruturação [no final de 2024], racionalizando a rede e ajustando-a às últimas previsões da IATA, que estimam que a procura não irá aumentar antes de 2023 devido à pandemia. No plano entregue em dezembro de 2020, a TAP previa reduzir a frota para 88 aviões, segundo a informação que foi avançada na altura. A Comissão Europeia autoriza a TAP a ter até 99 aviões.

(notícia corrigida às 18h45 com o valor do apoio aprovado)