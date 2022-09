Cepsa e Endesa aliam-se para apostar na mobilidade elétrica em Portugal e Espanha

A Cepsa e a Endesa uniram-se para avançarem mais rápido na mobilidade elétrica. Querem desenvolver a maior rede de carregamento ultra-rápido nas estradas de Portugal e Espanha.

A parceria determina que os clientes da Cepsa e da Endesa possam utilizar todos os carregadores públicos de ambas as empresas, quer seja através da aplicação da Cepsa como da app da Endesa X (braço da Endesa para a mobilidade).

A Cepsa vai construir de base uma nova infraestrutura, com pontos de recarga de 150 kW, localizados nos principais corredores e vias de comunicação. A Endesa X tem uma infraestrutura de carregamento que chega atualmente aos 75 pontos de recarga ultra-rápida, em 25 locais espalhados por Espanha e quase 2.800 pontos de carregamento de tecnologia ultra-rápida, rápida e semi-rápida.

Ambas as empresas pretendem também colaborar no desenvolvimento de uma proposta comercial de mobilidade elétrica que cubra todos os âmbitos, com o objetivo de que todos os clientes que apostem na mobilidade elétrica possam ter à sua disposição uma solução abrangente de carregamento público e particular.

“Este tipo de colaborações entre empresas é essencial para acelerar projetos, e criar valor para a sociedade. Essa é a essência do acordo que acabamos de concluir com a Cepsa”, afirma José Bogas, CEO (presidente executivo) da Endesa, citado no comunicado.