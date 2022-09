Valor sob gestão dos fundos de investimento imobiliário em Portugal cresceu 1,3% em novembro

O valor sob gestão dos fundos de investimento imobiliário (FII), dos fundos especiais de investimento imobiliário (FEII) e dos fundos de gestão de património imobiliário (FUNGEPI) atingiu 10.813,8 milhões de euros em novembro deste ano, mais 133,7 milhões do que no mês anterior, ou seja, um aumento de 1,3%, de acordo com os dados da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), divulgados esta segunda-feira.

No mês em análise, o montante investido em FII cresceu 1,6% para 8.144,3 milhões de euros e nos FEII, o valor cresceu 0,5% para 2.313,9 milhões de euros. Por outro lado, nos FUNGEPI desceu 0,8% para 355,7 milhões de euros.

Em novembro, os países da União Europeia foram o destino de todo o investimento feito em ativos imobiliários. Segundo a CMVM, 47,7% da carteira dos FII e FEII abertos foram aplicados em imóveis do setor dos serviços. No caso dos FUNGEPI a percentagem aplicada ao setor dos serviços é ainda mais elevada (51,2%).

A Square AM (11,8%), a Interfundos (11,3%), e a Caixa Gestão de Ativos (8,7%) detinham as quotas de mercado mais elevadas, indica a CMVM.

Por fim, a mesma entidade refere que, no mês de novembro, foi constituída a sociedade de investimento imobiliário "VC PRIME SICAFI, ESPECIAL, S.A.", gerida pela Imorendimento e que foi liquidado o fundo especial de investimento imobiliário WTC, gerido pela SFS - Gestão de Fundos.